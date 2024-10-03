الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حرب لبنان، إسرائيل تشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بشن قوات الاحتلال سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، وقوع حدث خطير في الشمال.

طائرات تهرع إلى مناطق الاشتباكات على الحدود مع لبنان

وأوضحت وسائل الإعلام أن طائرات مروحية تهرع إلى مناطق الاشتباكات على الحدود مع لبنان.

وأفادت شبكة «العربية» نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في حادثين منفصلين على الحدود مع لبنان.

مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط فى معارك مع عناصر حزب الله

وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط فى معارك مع عناصر حزب الله فى جنوبى لبنان.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الضابط الإسرائيلي الذي قتل خلال القتال جنوب لبنان، وأعلن أنه الملازم ايتان يتسحاك اوستر (22 عاما) حيث قتل خلال اشتباك مع عناصر حزب الله، وبذلك يرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية الحرب  إلى 716 جنديا.

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي، أن الجندي من وحدة أجوز، تشكيل الكوماندوز، تم إبلاغ عائلته بخبر مقتله وتمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة رقيب بعد وفاته، وتقام جنازته قبل حلول عيد رأس السنة العبرية.

إعلام عبري: حدث خطير في الشمال وطائرات مروحية تهرع إلى حدود لبنان

مقتل وإصابة 19 جنديا إسرائيليا في حادثين على حدود لبنان

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قوات الاحتلال حارة حريك برج البراجنة الضاحية الجنوبية لبيروت لبنان الاحتلال الإسرائيلي

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