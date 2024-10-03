الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن إطلاق 100 صاروخ من لبنان على الأراضي المحتلة خلال ساعتين

إطلاق صورايخ، فيتو
إطلاق صورايخ، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إطلاق 100 صاروخ خلال ساعتين من لبنان .

انفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي

وأشار جيش الإحتلال الي انفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي، بالإضافة إلى رصد إطلاق 25 صاروخًا تجاه الجليل الأعلى أحدثت انفجارات في المنطقة.

وفي وقت سابق، نفذت ميليشيا الحوثي عبر سلاح الجو المسير لديها عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا تل أبيب في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا حيث حققت العملية أهدافها بنجاح وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها.

المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود

وذكرت الميليشيات اليمنية في بيان لها "تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لـ طوفان الأقصى وكذلك استمرارًا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

وأضاف البيان “نحيي الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، ونؤكد استمرارنا في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان”.

الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى

واختتم الحوثيون البيان قائلين “ونحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى تجدد قوات الحوثى اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة”.

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