آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا

قال وزير الصحة اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا حتى الآن.

10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر

وأوضح أن أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وأكد حدوث أضرار جسيمة بعدد من المستشفيات بـالجنوب اللبناني إضافة إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية.

استخدام المعابر لأغراض عسكرية

وأضاف: لا صحة للادعاءات الإسرائيلية بشأن استخدام المعابر لأغراض عسكرية.