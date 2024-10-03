الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا

أطفال لبنان، فيتو
أطفال لبنان، فيتو

قال وزير الصحة اللبناني إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 1974 شخصا بينهم 127 طفلا حتى الآن.

10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر

وأوضح أن أكثر من 10 مستشفيات تعرضت لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية.

وأكد حدوث أضرار جسيمة بعدد من المستشفيات بـالجنوب اللبناني إضافة إلى استشهاد عدد من الكوادر الطبية.

 استخدام المعابر لأغراض عسكرية

وأضاف: لا صحة للادعاءات الإسرائيلية بشأن استخدام المعابر لأغراض عسكرية.

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وزير الصحة اللبناني الهجمات الإسرائيلية الغارات الاسرائيلية الجنوب اللبناني

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