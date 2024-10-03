حزب الله يفجرعبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني ومروحيات إسرائيلية تحاول إجلاء القتلى والمصابين
أعلن حزب الله تفجيرعبوة ناسفة بقوة من لواء جولاني في منطقة ترتيرة بمارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة قائلًا: “وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح”.
إجلاء مصابين من قوة لواء جولاني
وقالت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن مروحيات جيش الاحتلال تحاول إجلاء مصابين من قوة لواء جولاني بعد مواجهات مارون الراس.
وكانت وكالة رويترز أكدت سماع دوي ثلاثة انفجارات قوية متتابعة في العاصمة اللبنانية بيروت.
مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في حادثين
وأفادت شبكة «العربية» نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 في حادثين منفصلين على الحدود مع لبنان.
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