موعد تصوير فهد البطل، اعتذار نسرين أمين
أكد محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد أن تصوير العمل سيكون أول نوفمبر القادم بالديكورات الرئيسية للعمل.
وقال في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن اعتذار نسرين أمين عن المشاركة في العمل لم يتسبب في أزمة في العمل، لأن هناك مساحة وقت كافية أمام أسرة العمل.
ويعكف الكاتب محمود حمدان على الانتهاء من كافة حلقات مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.
وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين آمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.
وبعد التطاول على شقيقه فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.
وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي على المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.
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