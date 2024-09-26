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ثقافة وفنون

محمود حمدان: انتهيت من كتابة نصف حلقات فهد البطل

المؤلف محمود حمدان
المؤلف محمود حمدان

أكد المؤلف محمود حمدان في تصريحات لفيتو أنه انتهى من كتابة نصف حلقات مسلسل فهد البطل الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والمقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

تفاصيل مسلسل فهد البطل 

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قري الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذى يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنان ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.


ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.

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