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ثقافة وفنون

مؤلف "فهد البطل": لم نتعاقد على بديل لنسرين أمين حتى الآن

محمود حمدان
محمود حمدان

أكد محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم أنهم حتى الآن لم يقوموا بالتعاقد مع فنانة بديلة لنسرين أمين، التي تلعب شخصية شقيقه فهد البطل خلال أحداث العمل.

وكانت الفنانة نسرين أمين، اعتذرت عن عدم  المشاركة في مسلسل فهد البطل أمام الفنان أحمد العوضي، بعد أن تم التعاقد معها على لعب شخصية شقيقته.

وعلمت فيتو أن الأجر هو السبب الرئيسي وراء اعتذار نسرين أمين عن المشاركة في العمل.

تفاصيل مسلسل فهد البطل 

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانه ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

ويشارك في العمل كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.

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