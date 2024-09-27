عصام السقا وحجاج عبدالعظيم ينضمان لأسرة فهد البطل
تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل فهد البطل مع الفنانين حجاج عبد العظيم وعصام السقا للمشاركة في بطولة العمل الذي يقدمه أحمد العوضي خلال سباق رمضان القادم.
تفاصيل مسلسل فهد البطل
وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قري الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذى يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.
ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد عبدالعزيز، وميرنا نور الدين، صفوة، صفاء الطوخي، وعزت زين، وتواصل الشركة المنتجة للمسلسل التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وإنتاج سينرجي.
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