الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

والدة طفل سقط من الطابق الثاني: لا نتهم أحدا جنائيا

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة السلام بصرف والدة طفل سقط من الطابق الثاني مما أسفر عن إصابته باصابات خطيرة. 


وقالت والدة الطفل إن نجلها أثناء لعبه اختل توازنه وانزلقت قدماه وسقط من نافذة الغرفة ولا تشتبه في أحد جنائيا ولا تتهم احد. 


البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول إخطارا من مستشفى عين شمس العام يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مصاب باضطراب بدرجة الوعي، واشتباه في كسر بالجمجمة والفك العلوي وكدمات متفرقة بالجسم، إثر ادعاء سقوط من علو.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وبالتحري تبين أنه أثناء لعب الطفل بغرفة نومه بالشقة محل سكنهم بالطابق الثاني فوق الأرضي، أعلى السرير بجوار نافذة، اختل توازنه وسقط مما أسفر عن إصابته


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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