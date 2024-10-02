استدعاء والدة طفل أصيب بإصابات خطيرة عقب سقوطه من الطابق الثاني بالسلام

أمرت نيابة السلام باستدعاء والدة طفل سقط من الطابق الثاني مما أسفر عن إصابته باصابات خطيرة لسماع اقوالها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة السلام أول اخطارا من مستشفى عين شمس العام يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، مصاب باضطراب بدرجة الوعي، واشتباه في كسر بالجمجمة والفك العلوي وكدمات متفرقة بالجسم، إثر إدعاء سقوط من علو.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الي مكان البلاغ وبالتحري تبين أنه اثناء لعب الطفل بغرفة نومه بالشقة محل سكنهم بالطابق الثاني فوق الأرضي، أعلى السرير بجوار نافذة، اختل توازنه وسقط مما أسفر عن إصابته.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.