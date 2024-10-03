الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جمعنا معلومات حساسة للغاية، الحرس الثورى الإيرانى يعلن تجهيز مفاجأة لإسرائيل

صواريخ الحرس الثورى،
صواريخ الحرس الثورى، فيتو

أكدت مصادر إيرانية أن قوات الحرس الثوري الإيراني يمتلك تكنولوجيا ومعدات حديثة يمكنها أن تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير إذا قام بعدوان ضد الأراضي الإيرانية.

 

سبب تريث الحرس الثوري لعدة أسابيع

جاء ذلك في تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية والتي نقلت عن مصادرها قوله: إن سبب تريث الحرس الثوري لعدة أسابيع لإنزال العقاب بحق الإرهابيين الصهاينة هو استكمال وتطوير بعض التقنيات غير المعلنة التي تبقي إيران في وضع متفوّق تمامًا خلال الصراع مع الصهاينة.
ونبهت المصادر الي أنه خلال الأسابيع الماضية تمّ جمع معلومات حساسة وحديثة للغاية، حيث أجريت تحديثات للمنظومات الصاروخية بحيث ستفاجئ إسرائيل وتضعفها.

 

نجاح 90 % من الصواريخ الإيرانية في عملية الوعد الصادق 2

وذكرت المصادر أن سبب عدم اعتراض أكثر من 90% من الصواريخ الإيرانية في عملية "الوعد الصادق 2" هو الإمكانيات والتقنيات الحديثة التي لم تستخدم بعد الجزء المهم منها في المعركة.

وقالت المصادر إن الحرس الثوري مستعد لتحقيق مفاجآت جديدة للصهاينة إذا قاموا برد فعل ضد البلاد.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده سترد بشكل مناسب وبصورة أقوى من كل مرة إذا أقدمت إسرائيل على أي خطوة.

 

 توجيه ضربة إلى المنشآت النووية جريمة دولية كبرى

وأضاف في تصريحات له على هامش مؤتمر الحوار الآسيوي في الدوحة أن: توجيه ضربة إلى المنشآت النووية جريمة دولية كبرى، وستكون آخر ورقة لهذا النظام المجرم إذا تجرأ عليها، مستبعدًا أن يكون لدى العدو الجرأة على فعل هذا الأمر.

 

وختم حديثه قائلا: أتمنى ألا نصل إلى هذا المستوى.

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الوعد الصادق 2 قوات الحرس الثوري إيران إسرائيل المنشاة النووية

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