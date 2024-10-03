الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مسيرات يافا اليمنية تنجح في تنفيذ عملية نوعية وسط تل أبيب

تفجيرات فى تل أبيب،
تفجيرات فى تل أبيب، فيتو

أعلنت ميليشيا الحوثي أن سلاح الجو المسير لديها نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا في منطقة يافا بـ تل أبيب  في فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة نوع يافا حيث حققت العملية أهدافها بنجاح وذلك بوصول المسيرات إلى أهدافها دون أن يتمكن العدو من التصدي لها أو إسقاطها.

المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

وذكرت الميليشيا اليمنية في بيان لها “تأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لـ طوفان الأقصى وكذلك استمرارًا في الانتصار لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية”.

وأضاف البيان “نحيي الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق، ونؤكد استمرارنا في تنفيذ عملياتنا العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان”.

 مواقف مؤيدة وداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني

واختتم الحوثيون البيان قائلين “ونحن على بعد أيام من الانطلاقة المباركة لطوفان الأقصى تجدد قوات الحوثى  اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تسجيل مواقفها المؤيدة والداعمة للشعبين الفلسطيني واللبناني خلال الأيام المقبلة”.

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