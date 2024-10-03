الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40، الصادر في 3 أكتوبر 2024، 11 قرارا جديدا اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة، لإقامة بعض الخدمات والمشروعات.

بتخصيص أراضي من أملاك الدولة الخاصة للخدمات



- قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2446 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 171 متر مربع كائنة بتقسيم الموظفين ضمن حى شمال الغردقة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة مبنى جديد لمكتب تموين الدهار.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2447 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 144 متر مربع، رقم (83) ضمن حوض الملك نمرة (9) زمام قرية شطانوف التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2448 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 212 متر مربع، بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بإيجار اسمى مقداره مائة جنيه للمتر المربع سنويًا، لصالح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لإقامة مجمع خدمات.

إقامة مشروعات خدمية بالدقهلية والمنيا وقنا



- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2449 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1010 متر مربع، زمام قرية ميت العامل، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة مستشفى خيري.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2450 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 2100 متر مربع، ضمن القطعة رقم (136) بحوض عرفان أفندى سيف نمرة (19) زمام قرية ديروط أم نخلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوى.

-وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 2451 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2685 متر مربع، زمام قرية كفر سليمان تادرس ناحية قرية أوليلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى.

-وقرار رئيـس مجلس الـوزراء رقـم 2452 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100 متر مربع، بزمام قرية الأوسط سمهود ناحية قرية أبو شوشة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة رسمية للغات.

تخصيص أراضي من أملاك الدولة للتعليم



-وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 2453 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1750 متر مربع، ضمن حوض جبل الدراع زمام قرية الغرق قبلى، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية التعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة للصم والبكم وضعاف السمع.

-وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 2454 لسنـة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 451 متر مربع ضمن حوض الدير الغربى نمرة (45) زمام قرية زعبرة، ناحية قرية دلجا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية بالمنيا لتوسعة معهد محمود آدم الأزهرى الابتدائى.

- قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2455 لسنـة 2024، بتخصيص مبنى مكون من خمسة طوابق وغرفة أمن وجراج داخلى، من أملاك الدولة الخاصة مقام على مساحة 2974 متر مربع، ضمن القطعة رقم (21/22) بحوض بحوض وجه البلد البحرى نمرة (3) زمام قرية دلبشان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2886 لسنة 2024، يضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022، بمساحة (10 قراريط و17٫5 سهمًا) اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص فى نطاق محافظة الجيزة.



