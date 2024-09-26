الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة، تعرف عليها

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39، الصادر في 26 سبتمبر 2024، 7 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة في إقامة مشروعات خدمية في بعض المحافظات.

 

7 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

 وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2440 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة تبرع المواطن سيد أحمد أحمد، بمساحة 1400 متر مربع، كائنة بالقطعة رقم (6) ضمن حوض أحمد عبد الله البحرى نمرة (8) زمام قرية المخزن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2441 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 60٫05 فدان تقريبًا، تعادل 252273 مترا مربعا، كائنة بمنطقة الكيلو (9) خلف جامعة مطروح داخل الحيز العمرانى لمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة مشروع إسكان اجتماعى.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2442 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 458 مترا، ضمن القطعة رقم (190) من (14) أصلية بحوض داير الناحية نمرة (16) زمام قرية دمهوج، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مركز شباب دمهوج لإقامة صالة ألعاب رياضية.

 

تخصيص أراضي من أملاك الدولة لعمل مشروعات

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2443 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1753 متر مربع، ضمن حوض عبد العزيز نمرة (31) زمام قرية ميت العامل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تعليم أساسى.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2444 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 130 مترا رقم (17) ضمن حوض فياض والنشوة نمرة (31) زمام قرية أبو صير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجى.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2445 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1500 متر مربع، زمام قرية العوينة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة لإقامة مركز خدمات اجتماعية.
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2706 لسنة 2024، باعتبار مشروع استكمال تطوير وازدواج طريق المنصورة/ دمياط الشرقى من كوبرى شربين العلوى حتى كفر عرب فارسكور، وذلك فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط، من أعمال المنفعة العامة.


 

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