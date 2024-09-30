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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 (مكرر)، الصادر في 29 سبتمبر 2024، قرار جديد لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3230 لسنة 2024، بشأن إجازة السادس من أكتوبر.


وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "يكون يوم الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).


وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. 

 


كما جاء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.


 

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