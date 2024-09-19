رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38، الصادر في 19 سبتمبر 2024، 8 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة بعض المشروعات بالمحافظات.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2435 لسنة 2024، بشأن قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر، ضمن حوض الديسة زمام قرية نزلة بنى خلف ناحية قرية شم البحرية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة صرف صحى فرعية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 220 مترا، زمام قرية بطينة ناحية ناحية قرية محلة أبو على، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2024، بتخصيص العقار رقم (6) عمارة البترول، من أملاك الدولة الخاصة المقام على مساحة 168م2 الكائن أمام مستشفى شبين الكوم التعليمى ضمن حى غرب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح جامعة المنوفية لاستغاللها كمبنى إدارى وخدمى للعاملين بمعهد الكبد والمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنوفية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2438 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملالك الدولة الخاصة بمساحة 803 أمتار، زمام قرية نزلة أسطال التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة صالة ألعاب رياضية ومكتبة ثقافية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2439 لسنة 2024، تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5776 مترا، زمام قرية الجزائر، ناحية قرية قلوصنا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى.

- وقرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2703 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة توسعة محطة معالجة الصرف الصحى أقفهص، مركز الفشن- محافظة بنى سويف، والبالغ إجمالى مسطحها (7) أفدنة و(10) قراريط و(10) أسهم، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2704 لسنة 2024، باعتبار مشروع إنشاء محور الفشن على النيل فى نطاق محافظة بنى سويف، من أعمال المنفعة العامة، وذلك بالنسبة للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2024، بالموافقة على إنشاء كلية العلوم للبنات بأسيوط- جامعة الأزهر- ويكون مقرها الجناح البحري بالدور الرابع العلوى بمبنى مجمع العلوم الطبية للبنات بفرع البنات بأسيوط.