رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا اليوم
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (أ)، الصادر في أول أكتوبر 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 3245 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات.
ونص قرار رئيس الوزراء على "إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من 20/7/2024، برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة".
ويضم مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المجلس في عضويته من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من: اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة لإعداد الدولة للحرب؛ ومحمد محمود الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.