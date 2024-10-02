الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (أ)، الصادر في أول أكتوبر 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  رقم 3245 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات.
 

ونص قرار رئيس الوزراء على "إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من 20/7/2024، برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من  الرئيس التنفيذي للهيئة، ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة".


ويضم  مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المجلس في عضويته من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من: اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة لإعداد الدولة للحرب؛ ومحمد محمود الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

 


 

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