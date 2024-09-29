الإسكان تطرح محال ووحدات تجارية للبيع بمشروع "سكن لكل المصريين" بالدقهلية

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إتاحة 45 محلا ووحدة تجارية بمساحات مختلفة للبيع في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بالمحافظة.

وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أتاح هذه المحال التجارية للبيع بغرض استخدامها في مزاولة العديد من الأنشطة التجارية والمهنية غير المقلقة للراحة، مثل المطاعم والحضانات والمخابز وغيرها، وذلك بهدف المساعدة في سرعة تنمية تلك المناطق وزيادة نسب الإشغال بها بما يحقق الأهداف الخاصة بالمشروع.

وأضافت أن هذه المحال التجارية تقع في ثلاثة مشروعات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحافظة الدقهلية، وذلك بواقع 11 محلا بحوض السبعين بمركز نبروه بمساحات تتراوح من 12,30 متر مربع إلى 22,50 متر مربع تقريبًا، و31 محلا بعمارات عرفات شلباية بالمنزلة الجديدة بمساحات تتراوح من 12,30 متر مربع إلى 22,50 متر مربع تقريبًا، و2 حضانة بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 183.60 متر مربع لكل حضانة + 1 مخبر بالشيخ زايد في جمصة بمساحة 216 مترًا مربعًا تقريبًا.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن البيع يكون بالمزاد العلني يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 في الساعة 12 ظهرًا بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة، ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة تجارية شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بجلسة المزاد من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية أو من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 400 جنيه فقط، على أن يتم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين لدخول المزاد، وفي حالة عدم رسو المزاد على المشتري يتم رد مبلغ التأمين فور انتهاء جلسة المزاد.

وأضافت أنه في حالة رسو المزاد على المشتري يتم دفع 10% من قيمة المحل أو المخبز أو الحضانة أثناء جلسة المزاد، وباقي الثمن، 90% المتبقية، يسدد خلال 3 أشهر من تاريخ جلسة المزاد عن طريق مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الدقهلية.