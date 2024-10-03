الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إعلام أمريكي: إسرائيل تستعد للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني

الهجوم الإيراني،
الهجوم الإيراني، فيتو

أفادت شبكة «إن بي سي»، الأمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، بأن إسرائيل تستعد للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

أضرار جسيمة بـ قاعدة نيفاتيم الجوية

وكانت صحيفة «معاريف» أكدت، أن الهجوم الصاروخي الإيراني ألحق أضرارا جسيمة بـ قاعدة نيفاتيم الجوية العسكرية في صحراء النقب.

وقالت معاريف: "الأضرار في قاعدة نيفاتيم جراء الهجوم الصاروخي الإيراني ستؤثر سلبا على الدفاع الجوي الإسرائيلي".

الهجوم الإيراني الصاروخي على اسرائيل

بدورها أكدت وكالة «أسوشيتد برس»، أن صور أقمار اصطناعية تظهر حجم الدمار في مبان قريبة من المدرج الرئيسي لقاعدة نيفاتيم الجوية.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحرس الثوري الإيراني أقنع المرشد علي خامنئي بتوجيه ضربة صاروخية لإسرائيل، لإظهار قوة إيران واستعدادها لحماية سيادتها.

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نيويورك تايمز: الحرس الثوري الإيراني أقنع خامنئي بضرب إسرائيل

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