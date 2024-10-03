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ملفات وحوارات

حيثيات حكم إعدام ربة منزل قتلت زوجة شقيقها في «15 مايو».. المتهمة ارتكبت الجريمة بقصد السرقة لتجهيز ابنتها المخطوبة.. طعنتها بسكين وفتحت عليها الغاز

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أودعت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة ربة منزل بالإعدام، لاتهامها بقتل زوجة شقيقها في منطقة 15 مايو.

المتهمة تعترف: كنت عايزة اجهز بنتي المخطوبة

وجاء في الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة واطمأنت لها عقيدتها عن توجه المتهمة س أ 43 سنة ربة منزل في يوم 8 أغسطس 2018 إلى منزل المجنى عليها بدائرة قسم شرطة 15 مايو في القاهرة، وعقدت العزم وبيتت النية على قتل المجنى عليها ن ع زوجة شقيقها،عمدا مع سبق الإصرار، وما أن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات خارت قواها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة استندت إلى أقوال المتهمة والتي اعترفت بارتكاب الواقعة سبب مرورها بضائقة مالية، وتنصل زوجها من مسؤوليته في استكمال تجهيز ابنتهما المخطوبة، كما طلب منها التصرف في أموال لسداد المديونيات وإنهاء متطلبات ابنتهما العروس، فعقدت العزم على القتل وتوجهت إلى منزل المجنى عليها زوجة شقيقها لكونها ميسورة الحال وزوجها يمتلك مخبزا، ونفذت مخططها واستلت سكينا من المطبخ بعد أن أعطتها المجني عليها مبلغا غير مناسب وسددت لها طعنات نافذة حتى فارقت الحياة.

وأشارت الحيثيات الي أن تحريات المباحث توصلت إلى ارتكاب المتهمة الواقعة وتم ضبطها خلال تواجدها في عزاء المجنى عليها وبمواجهتها قررت بارتكابها الواقعة وقد عزى قصدها من ارتكابها سرقة المجنى عليها وأرشدت عن مكان احتفاظها بالمسروقات مشغولات ذهبية وهاتفين محمولين ومبلغ مالى.

وأضافت التحريات أن المتهمة كانت تمر بضائقة مالية قامت على إثرها بتدبير واقعة قتل المجنى عليها وبتاريخ الواقعة توجهت حيث تقطن الأخيرة واستغلت العلاقة الأسرية التي تربطها بالمجنى عليها لكونها شقيقة زوجها، وبعد أن تمكنت من الدخول لمسكنها وما أن ظفرت بها حتى انهالت عليها طعنا باستخدام سلاح أبيض سكين عثرت عليه بمسكن المجنى عليها وعقب التأكد من وفاتها قامت بسرقة مشغولاتها الذهبية وقامت بفتح مصدر الغاز الخاص بالموقد حتى يتم تسريب الغاز وحدوث حريق بالمسكن لإظهار الواقعة في صورة مخالفة للواقع والحقيقة والهروب بفعلتها.

وأكد زوج المجني عليها أنه بتاريخ الواقعة وحال عودته من عمله للعين محل سكنه فوجئ بزوجته المجنى عليها مسجاة على ظهرها وقد فارقت الحياة وتبين له وجود جرح ذبحى بالرقبة بالإضافة لجروح طعنية أخرى متفرقة بالجسد كما اشتم رائحة تسرب شديد للغاز بالمسكن فتوجه للمطبخ الخاص بالعين محل سكنه وفوجئ بفتح الغاز الخاص بالموقد.

وجاء في أمر إحالة المتهمة س. أ، 43 سنة، ربة منزل، أنها بدائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة قامت بقتل المجني عليها ن ع مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وتوجهت حيث تسكن وما إن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات حتى خارت قواها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة وهي أنها في ذات الزمان والمكان سرقت المنقولات المملوكة للمجني عليها وكان ذلك من داخل مسكنها، وأحرزت سلاحًا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني يسمح لها بإحرازه أو حيازته.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة 15 مايو قسم شرطة 15 مايو القاهرة

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