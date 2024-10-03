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حوادث

نص تقرير الطب الشرعي لسيدة لقيت مصرعها فى 15 مايو

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 حصل موقع فيتو على نص تقرير الطب الشرعي لسيدة لقيت مصرعها على يد شقيقة زوجها لسرقتها فى مدينة 15 مايو.


وجاء في التقرير ان المجنى عليها توفيت نتيجة الإصابات الطعنية التي لحقت بها في العنق والبطن وما أحدثته من قطوع حادة بالأوعية الدموية الرئيسية للعنق والبطن ما أدى إلى نزيف دموى أدى للوفاة وأنها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.


كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام المتهمة بعد تصديق المفتي على قرار الاعدام.


وجاء في أمر إحالة المتهمة س. أ، 43 سنة، ربة منزل، انها بدائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة قامت بقتل المجني عليها ن ع مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها وتوجهت حيث تسكن وما إن ظفرت بها حتى سددت لها عدة طعنات حتى خارت قواها قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها.

وأضاف امر الاحالة أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة وهي أنها في ذات الزمان والمكان سرقت المنقولات المملوكة للمجني عليها وكان ذلك من داخل مسكنها وأحرزت سلاحًا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني يسمح لها بإحرازه أو حيازته.


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مدينة 15 مايو النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة

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