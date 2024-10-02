منصات إيرانية تزعم مقتل وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت

روجت منصات إيرانية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مقتل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، دون صدور تأكيد رسمي من تل أبيب.

منصة إيرانية تزعم مقتل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

ووفق حساب إيران بالعربية على منصة التواصل الاجتماعى "إكس"، إن بعض المصادر تفيد بمقتل وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن.

مقتل وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو

يشار إلى إنه منذ الهجوم الصاروخى الإيراني الذي استهدف إسرائيل، لم يصدر أي تعليق من وزير الدفاع يوآف جالانت، الأمر الذي أثار الشكوك حول مصيره، وسهل انتشار شائعة مقتله.

عدم صدور بيان إسرائيلي حول حقيقة مقتل يوآف جالانت

وقبل تنفيذ الهجوم الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، أفاد بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، التهديد الوشيك بهجوم صاروخي إيراني واستعداد إسرائيل العملياتي للدفاع عن مواطنيها وأصولها العسكرية وكذلك تموضع القوات الأميركية في المنطقة.

وخلال تنفيذ الهجمة الصاروخية الإيرانية، كانت أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جالانت متواجد مع قيادة عسكرية فى مقر وزارة الدفاع بقبو تحت المبنى.

ولم يصدر من الجانب الإسرائيلي، أي بيانات متعلقة بحقيقة مقتل وزير الدفاع يوآف جالانت، كما لم تتحدث أي وسائل إعلام عبرية حول تلك الأنباء المزعومة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت ترويح العديد من الأخبار والأكاذيب فى سياق الحرب النفسية.