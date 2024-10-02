الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حماس تعلن مسئوليتها عن عملية إطلاق النار في تل أبيب

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مسئوليتها عن إطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل أمس الثلاثاء.

وقالت إن اثنين من أفرادها نفذا العملية هما محمد راشد مسك، وأحمد عبد الفتاح الهيموني من مدينة الخليل"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وقبل وقت سابق جددت مدفعية  جيش الاحتلال قصفها لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفاد  المركز الفلسطيني للإعلام.

 أعلنت كتائب القسام، استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين ودبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس.

وقالت القسام في بيان إنه "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين ودبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بالعبوات وقذائف الياسين 105 وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

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إسرائيل الجناح العسكري لحركة حماس جيش الاحتلال

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