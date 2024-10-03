مجدي شطة أمام الجنايات.. مطرب المهرجانات متهم بحيازة وتعاطي المواد المخدرة.. آيس وبودر «أبرز المضبوطات».. وشريكه ينفي التهمة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بعد قليل محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج.

شريك شطة ينفي التهم الموجهة إليه

ودفع محامي المتهم الثاني ببطلان القبض والتحريات وطالب ببراءة موكله مشيرا الي انه طالب وليس له علاقة بالمخدرات.

وكشفت التحقيقات الأولية قيام قوة أمنية باستيقاف مطرب المهرجان مجدى شطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة على 5 أكياس بودر 2 جرام، أثناء تواجده في منطقة المرج.

وأضافت التحريات أنه أثناء مطاردة تاجر مخدرات وإعداد كمين له من قوات الأمن للقبض عليه، لوحظ وجود مطرب المهرجانات يقوم بشراء المواد المخدرة في منطقة المرج.

وأوضحت التحريات الأولية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الديلر يدعي م. أ وبحوزته 19 جرام بودر و10 جرام هيروين وفرد خرطوش و5 آلاف جنيه.

القبض على مطرب المهرجانات وبحوزته مخدر الآيس

كما تبين أن مطرب المهرجانات مجدى شطة تم ضبطه وبحوزته مخدر الآيس وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

وطلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات لـ مطرب المهرجانات مجدى شطة لكشف مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، بعد القبض عليه بحوزته 5 أكياس بودر بمنطقة المرج.

النيابة تطلب التحريات في واقعة القبض على شطة

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وأمام النيابة، أنكر المتهم امتلاكه للمخدر، مؤكدًا أن أحد الأشخاص دسه له داخل السيارة، بينما اعترف بامتلاكه للسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مطرب المهرجانات مجدى شطة أثناء شراء المواد المخدرة وتحفظت النيابة على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها.

وأثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

وتحرر المحضر بالواقعة، وخضع مطرب المهرجانات مجدي شطة للتحقيق من قبل رجال النيابة العامة عقب إحالته من قسم شرطة المرج بتهمة حيازة مواد مخدرة.