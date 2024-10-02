أخبار الحوادث اليوم: تجديد حبس المتهمين باختلاق واقعة السحر لـ مؤمن زكريا.. إحالة كهربائي قتل ابنته للمحاكمة الجنائية.. وتفاصيل أولى جلسات محاكمة الراقصة ليلى
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
إحالة كهربائي قتل ابنته وقطع جثتها لأشلاء ببولاق للمحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة كهربائي لمحكمة الجنائية بتهمة قتل ابنته "آية"، وتقطيع جثتها لأكثر من ٦ قطع، ثم التخلص منها في القمامة، بسبب شكه في سلوكها، وذلك في منطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.
الأب قطع جثة ابنته لأجزاء
وتبين من التحقيقات أن والدها وراء ارتكاب الجريمة حيث ذبحها وقطع جسدها لعدة أجزاء بعدما فصل رأسها عن جسدها، بسبب شكه في سلوكها وخلافاتها مع زوجته الثانية.
النيابة تعاين جثة مبرمج قفز من الطابق الخامس بالجيزة
تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء مبرمج كمبيوتر حياته، بعد أن قفز من الطابق الخامس في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وتبيّن من معاينة الجثة أنها لذكر يدعى “يوسف.ك” (30 عامًا)، مبرمج أجهزة، يعاني من كسور في نواح متعددة من الجسم.
وأفادت التحقيقات أن المتوفى قفز من شرفة شقته بالطابق الخامس، لمروره بحالة نفسية سيئة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيق في القضية.
تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثامين أسرة إثر حريق شقة بنبروه
كشف التقرير الطبي المبدئي لضحايا حادث العثور علي جثامين أسرة واحدة ضحايا حريق شقة بمدينة نبروه في الدقهلية، عن وجود طعنات بالأم والابن والأبنة وتعاطي الأب مبيد حشري، وأن جميعهم بهم حروق نتيجة الحريق.
وكشفت المعاينة الأولية لجثامين ضحايا حريق شقة بمدينة نبروه في الدقهلية، عن مصرع الأم والابن والابنه بطعنات واحتراقهم، والعثور على جثة الأب داخل حمام الشقة.
وعثر رجال الحماية المدنية على جثمان “عاطف ش” رب الأسرة محروقًا داخل المنزل ليكون الضحية الرابعة في حريق شقة نبروه.
حبس نجل التربي مفبرك واقعة السحر لمؤمن زكريا
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس المتهم الأخير نجل التربي مفبرك واقعة السحر لمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين في واقعة اللاعب مؤمن زكريا 15 يوما، على خلفية اختلاقهم العثور على أعمال سحر، عبارة عن أوراق وصورة له مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
محامي ضحية أحمد فتوح: قبول العزاء لا يعني الصلح والأسرة ستتخذ قرارًا خلال الساعات القادمة
علق شنودة مكارم، محامي أسرة ضحية أحمد فتوح، على قبول العائلة واجب العزاء، في وفاة شقيقهم.
وقال “شنودة” في تصريح خاص لـ “فيتو”: “بالفعل قبلت العائلة واجب العزاء من لاعب الكرة، ولكن لم يتم الصلح حتى الآن، وإن كانت هناك بوادر بذلك، فالأسرة لم تعقد العزم علي ذلك حتى الآن”.
واضاف: “أسرة الضحية ستتخذ قرارا سواء بقبول الصلح أو رفضه خلال الساعات القليلة القادمة.. قبول العزاء لا يعني قبول التصالح بشكل رسمي”.
محامي أحمد فتوح: قدمنا العزاء لأهل ضحية حادث السير ووعدونا بالعفو بدون مقابل
كشف أشرف عبد العزيز، محامى أحمد فتوح لاعب الزمالك، أن اللاعب توجه اليوم برفقته إلى منزل أشقاء ضحية حادث الدهس الذي تسبب فيه اللاعب بالإسكندرية، وقدم لهم واجب العزاء فى وفاة شقيقهم.
تجديد حبس المتهمين باختلاق واقعة السحر لـ مؤمن زكريا
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين في واقعة اللاعب مؤمن زكريا 15 يوما، على خلفية اختلاقهم العثور على أعمال سحر، عبارة عن أوراق وصورة له مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
دفاع الراقصة ليلى: لم تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي
أكد دفاع الراقصة ليلى خلال جلسة محاكمتها بتهمة بث فيديوهات خادشة، أنه تم فحص الهواتف ولم يثبت أي رسائل أو محادثات مع أشخاص، كما أنها لا تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود أي صور أو فيديوهات خادشة للحياء.
طالب دفاع الراقصة ببطلان التحريات، وكيدية الاتهام وتلفيق التهمة، لكون التحريات مكتبية وتعتمد علي مصدر سري غير معلوم، بالإضافة لعدم وجود ثمة دليل يثبت صحة الوقائع.
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