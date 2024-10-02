النيابة تعاين جثة مبرمج قفز من الطابق الخامس بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء مبرمج كمبيوتر حياته، بعد أن قفز من الطابق الخامس في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وتبيّن من معاينة الجثة أنها لذكر يدعى “يوسف.ك” (30 عامًا)، مبرمج أجهزة، يعاني من كسور في نواح متعددة من الجسم.

وأفادت التحقيقات أن المتوفي قفز من شرفة شقته بالطابق الخامس، لمروره بحالة نفسية سيئة، وأمرت النيابة بحفظ التحقيق في القضية.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس قطاع شمال العميد محمد ربيع، بتلقيه بلاغًا من رئيس مباحث العجوزة، المقدم أحمد فاروق، يفيد بوفاة شخص سقط من مكان مرتفع، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان البلاغ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.