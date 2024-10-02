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حوادث

محامي أحمد فتوح: قدمنا العزاء لأهل ضحية حادث السير ووعدونا بالعفو بدون مقابل

احمد فتوح، فيتو
احمد فتوح، فيتو

كشف أشرف عبد العزيز، محامى أحمد فتوح لاعب الزمالك، أن اللاعب توجه اليوم برفقته إلى منزل أشقاء ضحية حادث الدهس الذي تسبب فيه اللاعب بالإسكندرية، وقدم لهم واجب العزاء فى وفاة شقيقهم.


وأشار محامى فتوح، إلى أن اللاعب طلب من أشقاء المجنى عليه العفو والصفح عنه، خاصة وأن الحادث قضاء وقدر، وقال: “أهل الضحية وعدوه بالعفو عنه بدون أى مقابل”.

 

وقدم أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، واجب العزاء في الراحل السيد الشبكي ضحية واقعة الدهس عن طريق الخطأ، أثناء عودته من مدينة العلمين الجديدة.

 

وكان فتوح كتب عبر حسابه الرسمي" إنستجرام":" اتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل السيد أحمد الشبكي، لا يوجد كلمات تعبر عن ما بداخلي من حزن ولكنه قضاء الله وقدره، ولا يوجد أي كلمات أو أفعال ممكن تغير أو تخفف علي عائلة المرحوم".

 

وقال في وقت سابق:" أتمني من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء، لعله يزيح ما احمل في صدري من هموم وحزن وخاصة أن ما حدث سيظل عالقا في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".

 

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