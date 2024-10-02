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حوادث

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثامين أسرة إثر حريق شقة بنبروه

المنزل المحترق، فيتو
المنزل المحترق، فيتو

كشف التقرير الطبي المبدئي لضحايا حادث العثور علي جثامين أسرة واحدة ضحايا حريق شقة بمدينة نبروه في الدقهلية، عن وجود طعنات بالأم والابن والأبنة وتعاطي الأب مبيد حشري، وأن جميعهم بهم حروق نتيجة الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية لجثامين ضحايا حريق شقة بمدينة نبروه في الدقهلية، عن مصرع الأم والابن والابنه بطعنات واحتراقهم، والعثور على جثة الأب داخل حمام الشقة. 

وعثر رجال الحماية المدنية على جثمان “عاطف ش” رب الأسرة محروقًا داخل المنزل ليكون الضحية الرابعة في حريق شقة نبروه.

وكانت مدينة نبروه في محافظة الدقهلية شهدت مصرع شخص وزوجته وإبنته إثر نشوب حريق بالدور الرابع بأحد المنازل. 

مصرع أسرة في حريق شقة بنبروه

وتلقت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بنشوب حريق كبير بالدور الرابع بأحد المنازل بمدينة نبروه ووجود متوفين.

اسماء الضحايا في حريق شقة بنبروه 

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وكذلك قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتبين وفاة الأب والزوجة والابنة، وهم “محمد ع على 21 سنة، وناهد محمد محمد إبراهيم 32 عاما، وابنتهما إنجى ع 17 عاما، وتم العثور على جثمان الأب ع س 45  سنة".

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائى، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

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