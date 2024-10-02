الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

إحالة كهربائي قتل ابنته وقطع جثتها لأشلاء ببولاق للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة كهربائي لمحكمة الجنائية بتهمة قتل ابنته "آية"، وتقطيع جثتها لأكثر  من ٦ قطع، ثم التخلص منها في القمامة، بسبب شكه في سلوكها، وذلك في منطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

الأب قطع جثة ابنته لأجزاء

وتبين من التحقيقات أن والدها وراء ارتكاب الجريمة حيث ذبحها وقطع جسدها لعدة أجزاء بعدما فصل رأسها عن جسدها، بسبب شكه في سلوكها وخلافاتها مع زوجته الثانية.

ومن خلال عدد من الأكمنة تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور من إلقاء القبض على الأب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

القبض علي الأب في الجيزة

كانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا من الأهالي بمنطقة بولاق الدكرور، بالعثور على أشلاء آدمية لفتاة أسفل الطريق الدائري وتلاه عدة بلاغات بالعثور على أجزاء آدمية أخرى بجوار صناديق قمامة.

وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث  لكشف لغز تلك البلاغات، ومن خلال التحريات التى قام بها العميد على عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب تم تحديد الجثة وتبين أنها لفتاة وتم التعرف على هويتها.

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