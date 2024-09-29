الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني يكشف خداع أمريكا والغرب لبلاده بعد اغتيال إسماعيل هنية

الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، فيتو

كشف مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، مفاجأة بشأن الوعد الذي حصلت عليه بلاده بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.

وعد أمريكا لإيران بعد اغتيال إسماعيل هنية

وأكد الرئيس الإيراني خلال تصريحات إعلامية أنه حصل على وعود من قادة أمريكا وأوروبا بوقف إطلاق النار مقابل عدم ردنا على مقتل هنية وأن كل ذلك كان محض أكاذيب.

 

إيران تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر اغتيال نصر الله

البنتاجون يعتزم زيادة قواته في الشرق الأوسط استعدادا لرد إيران وحزب الله

 

زيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسئولين أمريكيين أن البنتاجون يبحث زيادة قواته بالشرق الأوسط تحسبا لرد إيران أو حزب الله اللبناني على خلفية اغتيال حسن نصر الله.

البنتاجون يدرس خيارات مختلفة بعد اغتيال نصر الله
 

وبحسب القناة فإن خيارات مختلفة لزيادة القوات الأمريكية في المنطقة عرضت على وزير الدفاع  لويد أوستن، الذي ناقش بعضها مع الرئيس جو بايدن ومسؤولي الأمن القومي، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

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الرئيس الإيراني إيران إسماعيل هنية أمريكا الاحتلال الإسرائيلي

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