من البداية إلى النهاية، نقاط توضح الموجة الأولى من الهجوم الإيراني على إسرائيل بصواريخ فتاح

الهجوم الإيراني، شن الحرس الثوري الإيراني، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف إسرائيل، للرد على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

تفاصيل الهجوم الإيراني على إسرائيل

وترصد "فيتو" في نقاط ما حدث خلال الساعة الماضية، لإيضاح كيف بدأت الموجة الأولى من الهجوم الإيراني، وسط توعد الحرس الثوري بموجات لاحقة من الهجوم.

الخارجية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل تدفع الملايين إلى الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران.

الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: أكثر من 250 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري يطلق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

بيان الحرس الثوري الموضح لهجوم إيران على إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني: العملية التي نفذناها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

الحرس الثوري الإيراني: هذه العملية رد على استشهاد إسماعيل هنية وحسن نصر الله.

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا.

الحرس الثوري الإيراني: هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

يسرائيل هيوم: إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي وتوجيه الرحلات إلى مطارات بديلة خارج إسرائيل.

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة مبنى شمال تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من إيران.

إعلام إسرائيلي 1864 إنذارا في الساعة الأخيرة بجميع أنحاء إسرائيل.

القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصادر: سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة.

هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الرد الإسرائيلي على إيران هذه المرة سيكون مختلفا.

أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 3 أشخاص جراء سقوط صواريخ إيرانية على تل أبيب، وفق ما نقلت صحيفة معاريف.

بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال عن الهجوم الإيراني

دانيال هجاري المتحدث باسم جيس الاحتلال: لا نرصد أي تهديد جوي من إيران الآن وبإمكان الجميع الخروج من الملاجئ مع إبقاء حالة اليقظة والتأهب.

هجاري: هذا الهجوم ستكون له تداعيات ولدينا خطط هجومية وسنتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

هجاري: أطلب من المواطنين عدم نشر أو مشاركة أي توثيقات وصور لأماكن سقوط الصواريخ والاستهدافات.

القناة الـ13 الإسرائيلية: نتنياهو متواجد منذ ساعات إلى جانب عدد من الوزراء في مكان محصن تحت الأرض بمدينة القدس.

وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات في مناطق متعددة من الأردن نتيجة اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية.

البيت الأبيض: بايدن أمر الجيش الأمريكى بمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية.

تفاصيل الموجة الأولى من الهجوم الإيراني وإطلاق دفعة جديدة

وكالة أنباء فارس نقلت عن مسؤول إيراني قوله: أكثر من 80 صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها.

المسؤول الإيراني: دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

سماع صفارات الإنذار تدوي مجددا في النقب والبحر الميت ومركز إسرائيل ومستوطنة إريئيل ومستوطنات بالضفة الغربية.

"أيه بي سي" عن مسؤول أمريكى: الولايات المتحدة اعترضت بعض الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها على إسرائيل.

وسائل إعلام إيرانية تكشف عن استخدام الحرس الثوري (صاروخ فتاح 1) الفرط صوتي.