الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مصدر أمني: إسرائيل ستضرب إيران بشكل مكثف الليلة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشف مصدر أمني إسرائيلي، الثلاثاء، إن تل أبيب ستهاجم إيران بشكل مكثف الليلة، ردًّا على استهداف تل أبيب بالصواريخ.

 

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ ضربات فى الشرق الأوسط 

وكانت "القناة 12" العبرية، نقلت عن مصدر فى الجيش الإسرائيلي قوله، أن سلاح الجو سينفذ ضربات قوية ضد أهداف في الشرق الأوسط.

 

وتوعد مسؤولون إسرائيليون برد شديد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران يوم الثلاثاء على إسرائيل فيما تتواصل مداولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمنية.

 

وزير الدفاع الإيراني يهدد إسرائيلي بصواريخ متطورة

قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيل سيتلقى صفعة أكثر شدة في حال رده على الهجوم الصاروخي.

وتابع وزير الدفاع الإيراني، إن عملية الحرس الثوري ضد إسرائيل مشروعة ووفق القوانين الدولية"، كاشفا "لم نستخدم قدراتنا الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر بعملية الوعد الصادق 2".

وتابع وزير الدفاع الإيراني، "إذا تعرضت المنطقة للتصعيد والحرب سنتعامل بشدة أكبر في الموجات القادمة".

 

رئيس أركان جيش الاحتلال: سنثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمفاجئة

من جانه أكد رئيس أركان جيش الاحتلال أن إسرائيل ستثبت قدراتها الهجومية الدقيقة والمفاجئة بناء على توجيهات المستوى السياسي.        

                                                                

من جانبه أكد الرئيس الإيراني، مسعود پزشکیان، أن بلاده لا تسعى للحرب لكنها ستقف بحزم ضد أي تهديد.

إصابة 6 إسرائيليين بصاروخ حزب الله في تل أبيب

سماع دوي انفجار في تل أبيب

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