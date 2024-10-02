وديا، غزل المحلة يسقط أمام الاتحاد السكندري بثلاثية استعدادا للدوري الممتاز (صور)

خسر فريق غزل المحلة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمع بينهم اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الإسكندرية وذلك في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يخوض فريق المحلة عدد من اللقاءات الودية خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه كل من طلائع الجيش، البنك الأهلي، الجونة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل لمنافسات الموسم المقبل.

سموحة يفوز علي غزل المحلة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك خسر أمام فريق سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الاثنين الماضي على ستاد الإسكندرية.

غزل المحلة يفوز على التحدي الليبي

وفاز نادي غزل المحلة على فريق التحدي الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات زعيم الفلاحين للمشاركة في الدوري الممتاز.

وسجل هدفي غزل المحلة محمد حمدي زكي المنضم حديثا للفريق في الدقيقتين 1، 20 من الشوط الأول، فيما سجل هدف التحدي الليبي اللاعب أحمد ياسر من علامة الجزاء في الدقيقة 18.

غزل المحلة يعلن ضم إبراهيم حسن

وأعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز تعاقده رسميا مع إبراهيم حسن لاعب الزمالك والبنك الأهلي السابق لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ونشر غزل المحلة عبر صفحته علي فيسبوك فيديو لإعلان تعاقده مع إبراهيم حسن وكتبت " سيداتي آنساتي سادتي، أنتم على موعد السحر والمتعة على مسرح المحلة، الساحر إبراهيم حسن محلاوي.