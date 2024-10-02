الأهلي 2005 يفوز على غزل المحلة بثلاثية في دوري الجمهورية (صور)

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 علي ضيفه غزل المحلة بنتيجة 3-0، اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الجمهورية للشباب.

وسجل ثلاثية النادي الأهلي في شباك غزل المحلة كل من معاذ عطية، فارس خالد، معتز محمد.

وكان فريق أهلي 2005 فاز في المباراة الأولى على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، وفي المباراة الثانية خارج ملعبه على القناة بثلاثية نظيفة، ليجمع في رصيده 6 نقاط، مسجلًا 5 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

نظام بطولات دوري الجمهورية

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب القسم الأول لمواليد 2005 و2007 و2008 و2009 و2010 استعدادا للموسم الجديد 2024-2025.

يتم تنظيم بطولتي الجمهورية للشباب مواليد 2005- 2007 من مرحلتين كالآتي:-

المرحلة الأولى:

تنظیم دوري من دور واحد لـ ۲۰ فريقا بإجمالي (۱۹) جولة

المرحلة الثانية:

الأندية أصحاب المراكز العشر الأوائل يتم تنظيم دوري من دور واحد باجمالي عدد (۹) جولات لتحديد بطل المسابقة وتحديد الترتيب من الأول إلى العاشر الأندية أصحاب المراكز من الحادى عشر إلى العشرين يتم تنظيم دوري من دور واحد بإجمالي عدد (۹) جولات لتحديد ترتيب الفرق من المركز الحادي عشر إلى المركز العشرين وتحديد الفرق الهابطة الى دورى المحترفين المواليد ۲۰۰۵-۲۰۰۷الموسم القادم.

وتنتقل الفرق إلى المرحلة الثانية بنفس رصيد النقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى

وبنفس حالات الإنذار والطرد.

نظام بطولات الجمهورية ۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰

ويتم تنظيم بطولات الناشئين والشباب المواليد ۲۰۱۰۰۲۰۰۹۰۲۰۰۸ دوري من دورين لكل مرحلة سنية. في حالة انتهاء المباريات بالتعادل يتم الاحتكام الى ركلات الجزاء الترجيحية والفريق الفائز يحصل على نقطة إضافية.

الترتيب العام للفرق في دوري الجمهورية

ويتم ترتيب الفرق تنازليا بناء على عدد النقاط التي حققها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة الفريق صاحب أعلى عدد من النقاط.

تحديد بطل المسابقة والترتيب ومراكز الصعود والهبوط

بعد نهاية المسابقة يتم ترتيب عام للفرق تنازليًا على النحو التالي:-

النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة بينهما لتحديد الفريق الفائز.

في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد النقاط يطبق. الآتي:- بين الفرق المتساوية، مبارياتهم معا معا وكان الدوري بـ يتم عمل. جدول فيما بينهم لتحديد الترتيب.