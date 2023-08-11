الجمعة 11 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل صينية البطاطس، سهلة ولذيذة واقتصادية

صينية البطاطس، فيتو
صينية البطاطس، فيتو

طريقة عمل صينية البطاطس، صينية البطاطس من الأكلات المصرية الشهيرة التى يمكن تقديمها كأكلة بسيطة أو كأكلة فاخرة باللحوم والدجاج على حسب الميزانية.

وطريقة عمل صينية البطاطس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهى مناسبة لآخر الشهر توفيرا للميزانية، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل صينية البطاطس.

مكونات عمل صينية البطاطس:-

كيلو بطاطس مغسولة ومقشرة ومقطعة شرائح عريضة قليلا
ربع كيلو بصل مفروم
2 ثمرة فلفل رومى أخضر
ثمرة فلفل حار
ليتر عصير طماطم
2 ملعقة صلصة
ملح 
فلفل اسود
بهارات
رشة قرفة
ورق لورى
رشة جوزة الطيب
2 ملعقة زبد
2 ملعقة زيت

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طريقة عمل صينية البطاطس:-

  • نحضر صينية فرن ونرص بها شرائح البطاطس.
  • ثم نضيف لها البصل المفروم والفلفل والتوابل والزيت ونقلبهم معا جيدا.
  • ثم نضيف عصير الطماطم والزبد ونرفعها على النار حتى الغليان.
  • ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج، ونشعل الشواية حتى تأخذ لون مميز.
  • ثم تقدم ساخنة مع الأرز بالشعيرية والسلطة الخضراء.

ويمكن عمل صينية البطاطس باللحمة

مكونات عمل صينية البطاطس باللحمة:-

كيلو لحم مكعبات مسلوق
لتتبيلة اللحم ملح وفلفل اسود
كوب شوربة لحم
كيلو بطاطس مغسولة ومقشرة ومقطعة شرائح عريضة قليلا
ربع كيلو بصل مفروم
2 ثمرة فلفل رومى أخضر
ثمرة فلفل حار
ليتر عصير طماطم
2 ملعقة صلصة
ملح 
فلفل اسود
بهارات
رشة قرفة
ورق لورى
رشة جوزة الطيب
2 ملعقة زبد
2 ملعقة زيت

طريقة عمل صينية البطاطس، فيتو 

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة:-

  • نحضر صينية فرن ونرص بها شرائح البطاطس.
  • ثم نضيف لها البصل المفروم والفلفل والتوابل والزيت ونقلبهم معا جيدا.
  • ثم نضيف عصير الطماطم وشوربة اللحم والزبد.
  • نتبل اللحم بالملح والفلفل ونرصه على صينية البطاطس.
  • ثم نرفعها على النار حتى الغليان.
  • ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج، ونشعل الشواية حتى تأخذ لون مميز.
  • ثم تقدم ساخنة مع الأرز بالشعيرية.

ويمكن عمل صينية البطاطس بالفراخ.

مكونات عمل صينية البطاطس بالفراخ:-

فرخة مقطعة 4 قطع مغسولة ومتبلة بالبصل المفروم والملح والفلفل 

كيلو بطاطس مغسولة ومقشرة ومقطعة شرائح عريضة قليلا
ربع كيلو بصل مفروم
2 ثمرة فلفل رومى أخضر
ثمرة فلفل حار
ليتر عصير طماطم
2 ملعقة صلصة
ملح 
فلفل اسود
بهارات
رشة قرفة
ورق لورى
رشة جوزة الطيب
2 ملعقة زبد
2 ملعقة زيت

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ:-

  • نحضر صينية فرن ونرص بها شرائح البطاطس.
  • ثم نضيف لها البصل المفروم والفلفل والتوابل والزيت ونقلبهم معا جيدا.
  • ثم نضيف عصير الطماطم والزبد، ونرص عليهم الفراخ وندهنها بالقليل من الزيت، ونرفعها على النار حتى الغليان.
  • ثم ندخلها الفرن حتى تمام النضج،
  • ونشعل الشواية حتى تأخذ الفراخ لون مميز.
  • ثم تقدم ساخنة مع الأرز بالشيعرية والسلطة الخضراء.
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صينية البطاطس طريقة عمل صينية البطاطس طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة الشيف نورهان القاضى

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