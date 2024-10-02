جيش الإحتلال ينشر صورة ضابط الكوماندوز الذى قتل على الحدود مع لبنان (صورة)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل ضابط برتبة نقيب في الاشتباكات مع حزب لله على الحدود مع لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال في بيان أن النقيب إيتان يتسحاق أوستر (22 عاما) قائد فريق في وحدة آجوز، تشكيل الكوماندوز، قتل في معركة في لبنان.
بدورها، قالت إذاعة الجيش: إن "مواجهة حصلت داخل مبنى صباح اليوم عندما تسللت مجموعة من وحدة إيغوز إلى داخله، حينها فتح حزب الله النار، وأطلق الصواريخ تجاه القوة، وحتى خلال عملية سحب الجرحى واصل حزب الله إطلاق النار والصواريخ".
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