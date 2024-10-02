الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط كوماندوز في معارك لبنان

مقتل ضابط كوماندوز،
مقتل ضابط كوماندوز، فيتو

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط كوماندوز في وحدة إيغوز خلال معارك في لبنان.

 اشتباكات بين حزب الله وجنود الاحتلال المتسللين

وعلى الجانب الأخر أكد حزب الله أنه يخوض اشتباكات مع جنود الاحتلال المتسللين إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية.

حزب الله يقصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية
 

وأوضح حزب الله بحسب قناة القاهرة الإخبارية أنه أوقع فى صفوف قوات الإحتلال عددا من المصابين.

كما أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

صفارات الإنذار تدوي في يارون بالجليل الأعلى

وفي السياق ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في يارون بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل

وذكرت تقارير إعلامية أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

حزب الله يطلق 40 قذيفة صاروخية نحو الجليل الأعلى

حزب الله يقصف بلدات شمال حيفا برشقة صاروخية

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