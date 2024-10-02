تحذير إسرائيلي جديد لسكان جنوب لبنان: انقذوا حياتكم وغادروا فورًا

وجه المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا جديدا إلى سكان جنوب لبنان.

وقال أفيخاي ادرعي عبر منصة X: “إنذار إلى سكان القرى في جنوب لبنان: البياضة، بيوت السياد، الراشيدية، معشوق، البص، شبريحا، طير دبا، البرغلية، مخيم القاسمية، نبي قاسم، برج رحال، العباسية، معركة, عين بعال، محرونة، بافلية، ديركيفا، صريفا، ارزون، دردغيا، ضهر برية جابر، جبل العدس، شحور، برج الشمالي”.

الإحتلال يطالب السكان التوجه الى شمال نهر الأولي

وأضاف: “نشاطات حزب الله تجبر جيش الإحتلال على العمل ضده بقوة”.

وزعم أن " جيش الحرب لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه الى شمال نهر الأولي انقذوا حياتكم".

وتابع أدرعي: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".

انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبًا

واختتم: "قوموا باخلاء بيوتكم فورًا، انتبهوا يحظر عليكم التوجه جنوبًا، أي توجه جنوبًا قد يعرضكم للخطر، سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم".