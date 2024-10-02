الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم اعتراض 3 مسيرات أطلقت من لبنان

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأربعاء،  أن سلاح الجو اعترض 3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن   حزب الله اللبناني، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة. 

صفارات الإنذار تدوي في يارون بالجليل الأعلى

وفي السياق ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في يارون بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل

وذكرت تقارير إعلامية أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

 

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اجتماع هام لـ«الوزراء» بعد أحداث الأمس.. المجلس يؤكد ضرورة التدخل الدولي الفوري ويحذر من حرب عاصفة.. ويطالب بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة

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جيش الاحتلال لبنان طائرات مسيرة حزب الله

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