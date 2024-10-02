جيش الاحتلال يزعم اعتراض 3 مسيرات أطلقت من لبنان
ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو اعترض 3 طائرات مسيرة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف مجموعة من البلدات شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.
صفارات الإنذار تدوي في يارون بالجليل الأعلى
وفي السياق ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في يارون بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه الجليل
وذكرت تقارير إعلامية أن حزب الله أطلق رشقة صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.
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