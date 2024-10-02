الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

إحالة عاطل متهم بالتعدي على سائق حتى الموت في السلام للجنايات

متهم
متهم

أمرت نيابة السلام إحالة عاطل متهم بالتعدي بالضرب على سائق حتى الموت بمنطقة السلام بسبب الخلاف على ثمن الأجرة إلى محكمة الجنايات.


كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اختلف مع المجني عليه على ثمن الأجرة واعتدى عليه بالضرب حتي الموت

كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل سائق مقيم بدائرة القسم.
وبالفحص تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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نيابة السلام منطقة السلام قسم شرطة السلام مديرية أمن القاهرة

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