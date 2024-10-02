الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته في المرج

تجديد حبس عاطل
تجديد حبس عاطل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات بينهما بمنطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق.


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من أهل الزوجة يتهم زوجها بالتعدي بالضرب المبرح عليها حتى توفيت متأثرة بإصابتها داخل المستشفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وهو من إحدى محافظات صعيد مصر تزوج المجني عليها منذ فترة قصيرة عرفيا، ونشبت بينهما خلافات أقدم خلالها الزوج علي ضرب زوجته ضربا مبرحا، حتى أصيبت بحالة إعياء شديدة تم نقلها إلى مستشفى السلام.


وتوفيت المجني عليها داخل المستشفى متأثرة بإصابتها، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته في تطليقها ورفضها ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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