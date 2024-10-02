جامعة بنها تنظم قوافل توعوية عن الصناعات الصغيرة بمركز شباب عزيز وبدوى

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل المختلفة بقرى المحافظة وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان".

جامعة بنها تتابع القوافل

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق وتنظيم رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور وليد الفرماوى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

حيث نظمت كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية بإشراف الدكتور هاني شحته القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتور السيد الملقي القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية قوافل توعوية تضمنت عقد مجموعة من ورش العمل للتوعية الأهالي بمركز شباب عزيز وبدوى ببعض الحرف اليدوية وأهميتها للفرد والمجتمع وتم عرض بعض نماذج من الحرف اليدوية السهلة والبسيطة للمشاركين، وكيفية صناعتها، وكيفية تسوقيها، والحديث عن كيفية إدارة المشروعات الصغيرة.

وشارك فى القوافل عدد من أعضاء التدريس بالكليتين وهم الأساتذة: أحمد عبد العزيز محمد، وعبد الحميد ماجد عبد الحميد، وبسمه سعد، نورهان منير، ورنا وليد، وجهاد صبري، وأميرة وحيد.

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