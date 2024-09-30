منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة بهندسة شبرا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تخصيص 10 منح للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم STEM بكلية الهندسة بشبرا.

منح جديدة بجامعة بنها

وأكد " الجيزاوي " أن تقديم هذه المنح يأتي في إطار حرص جامعة بنها علي تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين، تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.



من جانبه قال الدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا أن استمرار المنحة يشترط تفوق الطلاب دراسيا خلال سنوات الدراسة على أن لا يقل التقدير عن (امتياز) او المعدل الفصلي عن (3.70) في كل مستوى دراسي.



وأضاف عبد العزيز أن البرامج المتضمنة المنح هي برنامج هندسة النظم الصناعية، وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة، وبرنامج الهندسة الكهربائية والتحكم، وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات، وبرنامج هندسة البناء وإدارة التنشيد بواقع اثنين منحة دراسية لكل برنامج.