محافظ القليوبية يستجيب لطلبات المواطنين أثناء اللقاء الجماهيري

واصل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عقد لقاء المواطنين العاشر بمدينة بنها، لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين من مدن بنها وطوخ وقها وكفر شكر، والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

اللقاء العاشر لمحافظ القليوبية مع المواطنين

وذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ وقها ومحمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر ايمان السيد وكيل وزارة العمل، أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة لمياء عطيه وكيل وزارة الطب البيطري والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة المهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني ولاء صلاح الدين مدير مكتب التواصل المجتمعي حيث تم فتح باب الحوار أمام الجميع لتقديم شكواهم ومقترحاتهم حول مختلف المشكلات التي تواجههم.



وخلال اللقاء قام بتسليم احد المواطنات ماكينه حياكة كانت قد طلبتها خلال لقاء المواطنين الشهر الماضي وبناء عليه تم التنسيق مع جمعية رسالة للاعمال الخيرية والتى وفرت المكينة وقد اعربت المواطنة عن سعادته لسرعة استجاب المحافظ لها.

توفير ففرص عمل خلال لقاء المواطنيين بمحافظ القليوبية

كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوى الهمم الذين يحتاجون الى فرص عمل وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية العمل حيث تم توفير عدد 5 فرص عمل لهم بالقطاع الخاص كما تم التنسيق بين مديرية الصحة والتامين الصحى لتوفير مفصل فخذ لاحدى المواطنات موجها بسرعة انهاء اجراءات العملية وقد استمع المحافظ باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، كما استمع المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كافة المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة - ملابس مدرسية - وجهاز عروسة – عربات طعام متنقله) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة ومراقبة تسعيرة المواصلات واستخراج تراخيص بناء وتنفيذ أحكام قضائية كما تم توفير فرصة عمل.



وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم.ووجه محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.



جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قد قرر عقد لقاء أسبوعى مع المواطنين، على أن يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لبحث الشكاوى ومناقشة المقترحات بمراكز بنها وشبرا الخيمة والخانكة وطبقا لتاريخ التقدم، حيث سيتم أسبوعيا مقابلة 30 مواطنا طبقا لأولوية التقدم بالطلب بالمركز التكنولوجى وسوف تكون أماكن عقد اللقاءات بالمحافظة كالآتى بنها لمراكز ومدن (بنها وكفر شكر وطوخ وقها) شبرا لمراكز ومدن (أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية) الخانكه لمراكز ومدن (الخانكة وشبين القناطر والخصوص والعبور).

وأكد المحافظ خلال اللقاء أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ