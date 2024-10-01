الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

بسبب السرعة الزائدة، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبطاطس في القليوبية

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أمام مدخل مدينة طوخ، باتجاه القاهرة، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبطاطس، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبطاطس بالقليوبية 


تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبطاطس بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ، اتجاه القاهرة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور بقيادة العقيد عمرو غنام وكيل إدارة المرور والعقيد مصطفي عطية رئيس عمليات المرور، لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالبطاطس بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة طوخ، اتجاه القاهرة،بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة، وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعي.

وتمكن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وذلك بعد رفع آثار الحادث وتجنيب السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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