استمرار احتفالات طب بيطري بنها بالطلاب الجدد

استمرت احتفالات كلية الطب البيطري جامعة بنها بالطلاب الجدد، حيث أقيم اليوم حفل فني وتعريفي عن الكلية ونظام الدراسة والأنشطة التي تقام داخل رعاية الشباب، تنوعت الفقرات بين القرآن الكريم والعزف على الكامنجا والإنشاد الدينى والشعر والكوميديا.

احتفالات طب بيطري بنها باستقبال الطلاب

تأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها والدكتورة أمانى عباس عميد الكلية والدكتور حسام فؤاد عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وليد الوكيل رئيس جهاز رعاية الشباب بالكلية بتعاون مع اتحاد الطلاب.

ومن ناحية اخرى تابع عميد الكلية، الوكلاء أنشطة الجوالة والخدم العامة وتم أخذ الصور التذكارية مع طلاب الجوالة.