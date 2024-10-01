محافظ القليوبية يشكل فريق عمل للاستثمار والتنمية الاقتصادية

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الاجتماع الأول لفريق عمل للتنمية الاقتصادية والاستثمارية برئاسة الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات وعضوية مدير التنمية الاقتصادية وعضوين من كل مجلس ومدينة، في إطار اهتمام الدولة بملف الاستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة وخلق فرص عمل للشباب.

التنقيب عن الفرص الاستثمارية بالقليوبية

وأكد المحافظ أن الهدف من تدشين الفريق هو التنقيب عن الفرص الاستثمارية بمحافظة القليوبية وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والفرص الاستثمارية تشمل ( أراضي فضاء - مباني غير مستغلة - منشآت مستغلة بشكل غير مجدي اقتصاديا ) ورصد معوقات الاستثمار على أرض المحافظة واقتراح آليات حلها ورفعها فورًا بتقرير دوري للتعامل معها ومراعاة السرعة الواجبة فيما يتعلق بالمخاطبات الخاصة بالاستثمار والرد الفوري عليها لسرعة التعاطي مع تلك الموضوعات مع الوزارات والجهات المختصة.



وأضاف محافظ القليوبية أن الفريق تم تشكيله أيضا بهدف استغلال الإمكانات الهائلة للمحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحليل السوق وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة.

الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية

كما يركز الفريق على الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وخلال الاجتماع أكد محافظ القليوبية، أنه حريص على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية للمحافظة، في ظل التعاون المشترك والمستمر مع الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية من خلال طرح الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المحافظة على الخريطة الاستثمارية للهيئة، وذلك للوصول إلى رواج حقيقي للفرص الاستثمارية القابلة للنقاش، فى إطار توفير الموارد الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات على أرض المحافظة.

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