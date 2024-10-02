مروحيات إسرائيلية تطلق النار قرب حدود لبنان لإجلاء الجنود الجرحى للمستشفيات

قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل إن مروحيات إسرائيلية تطلق النار قرب حدود لبنان لإجلاء جنود جرحى.

صفارات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.

ودوت صفارات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة في الوقت الذي قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جنود إسرائيليين في قصف وتبادل لإطلاق النار مع حزب الله قرب الحدود مع لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه استهدف تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوبي كريات شمونة برشقة صاروخية وحقق إصابات مباشرة.

حزب الله يتصدى لقوة إسرائيلية في بلدة العديسة

وقال حزب الله أنه تصدى فجر اليوم لـ قوة إسرائيلية تسللت إلى بلدة عديسة وأجبرها على التراجع واشتبك معها وكبدها خسائر.

وفي بيان للحزب قال: «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع».

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

