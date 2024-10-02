تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

شهد العام الماضي العديد من عمليات القرصنة الإلكترونية، حيث كشف تقرير جديد عن تسجيل أكثر من 6500 هجوم فدية خلال عام 2023 على مستوى 117 دولة حول العالم وذلك يمثل زيادة 73% لكن مقارنة بعام 2022، وذلك بحسب ما نقله موقع ذا ريكورد عن تقرير Ransomware Task Force الصادر عن معهد التكنولوجيا والسلامة غير الهادفة للربح.

ونفذت 66 مجموعة اختراق تلك الهجمات خلال العام الماضي، مستهدفةعددًا أكبر من الدول بلغ 117 دولة، مقارنة بإجمالي 105 دول تم استهدافها بواسطة 58 فريق اختراق في العام 2022.

وجاء في التقرير ن مناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية أكثر مناطق العالم استهدافًا نظرًا لاهتمام الدول فيهما بعمليات التحول الرقمي بشكل ملحوظ.

وكانت إيران وباكستان والبرازيل والهند على قمة قائمة الدول المستهدفة، خاصة البرازيل، نظرًا لتزامن العام الماضي مع انتخاباتها الرئاسية، إلى جانب ارتفاع استهداف المستشفيات والشركات والأنظمة المالية في الهند.

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