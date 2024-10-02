استدعاء أهل فتاة تخلصت من حياتها حزنًا على وفاة والدها بالمرج

أمرت نيابة المرج باستدعاء أهل فتاة تخلصت من حياتها عقب إلقاء نفسها من أعلى عقار حزنًا على وفاة والدها، لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة متوفاة أسفل عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحري تبين أن فتاة في العقد الثالث من العمر ألقت بنفسها من أعلى عقار.

وأضافت التحريات أن الفتاة كانت تعاني مرضا نفسيا بسبب حزنها الشديد على وفاة والدها،

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.